The Deerk King, Anime Factory presenta il cast dei doppiatori italiani

Gli anime hanno conquistato i cinema nostrani. Dopo il successo di Jujutsu Kaisen 0 al box office italiano, a fine giugno debutterà anche The Deerk King - Il Re dei Cervi, la pellicola anime diretta da Masashi Ando, direttore delle animazioni di capolavori come Principessa Mononoke, La Città Incantata e Your Name.

In vista dell’uscita, prevista nei giorni 27, 28, e 29 giugno 2022, Anime Factory Italia, attraverso le sue pagine ufficiali, ha condiviso due filmati promozionali volti a presentare i character design dei protagonisti del film e i relativi doppiatori italiani. Ecco l’elenco completo:

Van – Dario Oppido;

Yuna – Emma Puccio;

Hohsalle – Manuel Meli;

Sae – Rossa Caputo;

Yotalu – Gabriele Vender;

Toma - David Vivanti;

Makokan - Alessandro Messina;

Tohrim – Gianni Giuliano;

Ohfan - Stefando Alessandroni;

Kenoi - Bruno Alessandro;

Re Aqauafa – Paolo Buglioni;

Kiya – Benedetta Gravina;

Shikan – Francesco De Francesco;

Utalu - Edoardo Siravo;

Ohma – Gerolamo Alchieri.

I dialoghi italiani sono curati da Olivia Costantini e la direzione del doppiaggio è affidata a Francesca Beruccioli. Le clip di Anime Factory, arrivano dopo il trailer ufficiale di The Deer King. The Deer King è una produzione dello studio Production I.G. ed è tratto dai romanzi della vincitrice dell’edizione 2015 del Premio Taisho Nahoko Uehashi. Questa maestosa epopea fantasy segna il debutto alla regia di Masashi Ando, in precedenza direttore delle animazioni dei film dello Studio Ghibli.

La trama di The Deer King prende vita in mondo feudale dove un grande impero ha sottomesso tutti gli altri regni. A opporsi, resta solamente Van. Finito in catene, diviene schiavo presso una miniera di sale. Tuttavia, durante l’attacco notturno di un branco di lupi, Van riesce a scappare e salvare una bambina di nome Yuna, anche lei sopravvissuta alla piaga chiamata “mittsal”. Grazie all’assistenza del medico Hohsalle, comincia a indagare sulla malattia, che nel frattempo ha colpito la corte. Il segreto per la cura, potrebbe risiedere nel sangue dei malati sopravvissuti.