The Demon Sword Master of Excalibur Academy, in arrivo novità sull'anime

The Demon Sword Master of Excalibur Academy (Seiken Gakuin no Makentsukai) è una light novel giapponese scritta da Yu Shimizu e disegnata da Asagi Tosaka. La serie ha esordito nel 2019 grazie al publisher Media Factory, e conta oggi 10 volumi.

Shimizu e Tosaka, sempre nel 2019, hanno iniziato anche la pubblicazione sulla rivista Monthly Shonen Ace del manga di The Demon Sword Master of Excalibur Academy, arrivato oggi al quinto volume. La serie ha riscosso, sia come light novel che come manga, un grande successo in patria, portando all'annuncio dell'adattamento anime da parte di studio Passione.

Secondo un rumor riportato da @SugoiLITE su Twitter, entro oggi dovrebbero essere rivelate nuove informazioni sull'anime di The Demon Sword Master of Excalibur Academy. Cosa possiamo quindi aspettarci? Un trailer? Una key visual? O semplici novità riguardanti lo staff dell'opera?

The Demon Sword Master of Excalibur Academy è un'avventura fantasy ambientata in un mondo dove, mille anni dopo una guerra tra i Sei Eroi dell'umanità e i Sei Signori Oscuri in cui questi ultimi ebbero la peggio, uno di essi si reincarna nel corpo di un bambino di 10 anni grazie a Riselia Ray Cristalia, che accidentalmente rimuove il sigillo dalla runa del Signore Oscuro. Il giovane portatore del demone Leonis Death Magnus frequenta l'Accademia Excalibur, e così il malvagio essere comincia a capire com'è cambiato il mondo negli ultimi mille anni.

