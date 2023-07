The Demon Sword Master of Excalibur Academy: nuovo trailer eccezionale

The Demon Sword Master of Excalibur Academy sta per debuttare sul piccolo schermo e, in vista di ciò, lo studio d'animazione ha pubblicato il cast che prenderà parte a questa nuova produzione anime. Fra i nomi spiccano alcuni particolarmente conosciuti.

L'evento livestream MF Bunko J Summer School Festival ha rivelato un nuovo video promozionale, una key visual, ulteriori membri del cast e dello staff, le sigle di apertura e di chiusura e la première di ottobre dell'anime televisivo basato sulle light novel The Demon Sword Master of Excalibur Academy (Seiken Gakuin no Maken Tsukai) di Yū Shimizu e Asagi Tōsaka.

Il cast aggiuntivo dell'anime comprende Tomofumi Ikezoe, da Mobile Suit Gundam, nel ruolo del Principe dell'Ombra Blackas, mentre Ai Kakuma, fra alcuni dei titoli più celebri troviamo God Eater, Overlord e la serie di videogiochi Fire Emblem, darà voce a Roselia. Ad aggiungersi al trio sarà Daisuke Hirakawa, doppiatore di Sora in Naruto Shippuden, Unpei Terado in Detective Conan e molti altri, qui interpreterà il Signore dei Demoni Leonis.

L'anime sarà trasmesso in anteprima in Giappone a ottobre 2023. Chiai Fujikawa eseguirà la sigla di apertura "Sen-nen Ai", tradotto Thousand Year Love, mentre la cantautrice Kaho eseguirà la sigla finale "Yururi" (Leisurely).

A dirigere l'anime sarà Hiroyuki Morita e per i fan dello Studio Ghibli non è un nome nuovo dal momento che è stato il regista de La Ricompensa del Gatto, disponibile su Netflix.