The Detective is Already Dead: l'anime di ENGI arriva a luglio, la premiere durerà un'ora

The Detective is Already Dead, la serie di light novel di Nogoju e Umibozu, riceverà presto un adattamento anime curato da ENGI, lo studio di animazione responsabile per la produzione di Uzaki-chan Wants to Hang Out e Full Dive. L'anime riceverà una stagione da un cour a partire dal 4 luglio 2021, con un pilot della durata di ben sessanta minuti.

Per chi non conoscesse l'opera, ricordiamo che The Detective is Already Dead è il titolo di una serie di romanzi leggeri scritti da Nogoju e pubblicati da Media Factory dal 25 novembre 2019. L'opera ha riscosso un discreto successo nel primo anno di pubblicazione ed è stata protagonista al Light Novel Expo 2020, riuscendo a guadagnarsi anche una distribuzione in Nord America. Attualmente sono disponibili cinque Volumi, con un sesto in uscita prima della fine del 2021.

In Italia il romanzo è ancora inedito, ma in futuro potrebbe arrivare l'adattamento manga, in corso dal novembre del 2020. Di seguito la sinossi riportata da Yen Press: "Kimizuka Kimihiko è sempre al centro di qualche problema. Che si tratti di finire nel bel mezzo di una rapina o di assistere involontariamente a uno scambio di droga, il ragazzo sembra non poter avere pace. Un giorno, mentre viaggia su un aereo, Kimizuka incontra Siesta, una detective che lo assume come suo assistente. I due iniziano a viaggiare e a prevenire crimini e disastri di ogni tipo, fino a quando - tre anni dopo - Siesta viene uccisa. Kimizuka decide di rinunciare alla vita da detective e di tornare a scuola, ma una ragazza dai capelli scuri molto simile a Siesta sembra non volerlo lasciare in pace. Chi è e cosa vuole da lui?".

Nogoju ha festeggiato l'adattamento pubblicando l'immagine visibile in calce, in cui sono ritratti i protagonisti. Maggiori dettagli sull'anime saranno condivisi nel corso del mese corrente.

A proposito di nuovi anime in uscita a luglio, vi ricordiamo che nello stesso periodo uscirà anche l'attesissimo Kanojo no Kanojo di Tezuka Productions.