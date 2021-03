The Devil is a Part-Timer: Annunciata la seconda parte dell'opera di Satoshi Wagahara

Si è conclusa da poco la light novel di The Devil is a Part-Timer, inoltre è stato appena annunciata la seconda stagione dell'anime omonimo tratto dall'opera scritta da Satoshi Wagahara, dopo otto anni dalla prima parte dell'opera.

Ad annunciare le nuove puntate inedite è stato l'account @anime_maousama, con un messaggio condiviso su Twitter e che trovate in calce alla notizia in cui è presente anche una prima visual key della serie animata. Inoltre sembrerebbe anche che tra i doppiatori ritroveremo gli attori Ryota Ohsaka, Yoko Hikasa e Nao Toyama, che hanno già prestato le loro voci per i protagonisti dell'anime andato in onda nel 2013 e prodotto da White Fox. Per ora non conosciamo ancora il nome dello studio di animazione che lavorerà su questa seconda parte delle vicende di Satana e Emilia, ma siamo sicuri che nelle prossime settimane avremo altre informazioni a riguardo.

Per chi invece non conoscesse l'opera, da cui sono stati tratti anche due manga, racconta le vicende del re demone Satana, che si ritrova catapultato nella Tokyo dei nostri giorni. Per sopravvivere sarà costretto a trovare lavoro part-time in un ristorante, mentre il personaggio di Emilia si mette sulle sue tracce. Come avete potuto leggere in una nostra precedente notizia, il finale di The Devil is a Part-Timer non ha convinto molto i fan, tanto da arrivare a minacciare di morte l'autore.