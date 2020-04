The Devil is a Part-Timer si concluderà con il Volume 21, uscita fissata per l'estate 2020

L'ultima uscita digitale di Dengeki Bunko Magazine, la rivista giapponese di light novel di Kadokawa, ha rivelato che la serie di romanzi The Devil is a Part-Timer! si concluderà definitivamente la prossima estate con l'uscita del Volume numero 21. La serializzazione è iniziata nel 2013 e la conclusione era ormai nell'aria da diversi mesi.

Per chi non fosse familiare con l'opera, ricordiamo che protagonista di Hataraku Maou-sama! è Satan, signore dei demoni in procinto di conquistare l'arcipelago di Ente Isla, mondo fantastico in cui si scontrano le forze del bene e del male. Prima di essere sconfitto da un eroe Satan decide di ritirarsi e riorganizzarsi insieme al devoto generale Alsiel, aprendo un varco e ricomparendo, suo malgrado, nella Tokyo dell'anno corrente. Spogliato dai suoi poteri e della sua forma demoniaca il villain è costretto a trovarsi un lavoro part-time e prepararsi per tornare nel suo mondo ma, un giorno, alla porta del suo appartamento lo aspetta l'eroina Emilia, tuffatasi anche lei nel varco per non lasciar sfuggire il suo nemico.

Seppure si presenti come una serie comedy dai temi leggeri, la light novel si evolve iniziando a trattare tematiche più serie e approfondendo il rapporto tra Satan ed Emilia. Nel 2013 l'opera ha ricevuto un adattamento anime curato dai ragazzi di White Fox.

