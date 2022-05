The Devil is a Part-Timer!! Stagione 2: poster, sigle e dettagli sull'anime

A quasi un decennio dal debutto, l’anime di The Devil is a Part-Timer!! sta per tornare con una seconda stagione. Lo staff al lavoro su questo grande ritorno, ha recentemente condiviso alcune nuove informazioni sull’adattamento animato della light novel di Satoshi Wagahara.

Con il debutto previsto nel mese di luglio, sull’account Twitter ufficiale dell’anime sono arrivate novità in merito alla Stagione 2. Queste, seguono il poster di The Devil is a Part-Timer!! 2 arrivato a dicembre 2021.

La cantante Marina Horiuchi eseguirà la sigla di chiusura della seconda stagione, intitolata “Mizukagami no Sekai”(The World in the Water’s Reflection). Il testo della canzone è stato scritto dal cantante della band pop rock nano.RIPE, mentre l’arrangiamento è composto da Jun Sasaki. La sigla di apertura, “WITH”, è stata invece affidata a Minami Kuribayashi, già responsabile della opening della prima stagione.

Sono state poi svelate nuove informazioni sullo staff, che si aggiungono a quelle rese note in precedenza. Presso lo Studio 3Hz, che prende il posto dello studio White Fox, Manabu Otsuzuki svolge il ruolo di direttore artistico e Kohei Ogawa quello di Direttore degli effetti 3D.

In una nuova visual, troviamo tutti i protagonisti dell’opera. Da Maou a Emi e Chiho, più qualche volto inedito che debutterà nel corso della nuova stagione, l’intero cast di protagonisti è riunito nella locandina promozionale.