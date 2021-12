The Devil is a Part-Timer!!: uscita, key visual e staff della Stagione 2 dell'anime

Da ormai qualche mese, la celebre light novel di Satoshi Wagahara è giunta al termine. The Devil is a Part-Timer!!, però, prosegue con la serie anime, la cui seconda stagione farà presto il suo debutto. Ecco tutte le nuove informazioni sul prossimo appuntamento con la saga!

Nel corso dell'evento Dengeki Bunko Winter Festival Online 2021 è stato presentato un nuovo video promozionale per The Devil is a Part-Timer!!, la cui seconda stagione dell'anime arriverà nell'estate del 2022. Oltre al teaser trailer e alla key visual, che potete ammirare in calce all'articolo, sono state anche svelate diverse informazioni su cast e staff della serie.

Il secondo appuntamento con l'adattamento anime della light novel di Wagahara debutterà nel luglio del 2022 portando una ventata d'aria fresca. Il regista Daisuke Tsukushi e lo studio d'animazione Studio 3Hz si avvicenderanno a Naoto Hosoda e White Fox, responsabile della Stagione 1.

La seconda stagione di The Devil is a Part-Timer!! continuerà l'avventura del re demone Satana, che dopo essere stato catapultato nella Tokyo dei giorni nostri, si è ritrovato a dover lavorare part-time in un ristorante per poter sopravvivere.

La serie di light novel, pubblicata da Yen Press, è giunta al termine, ma non senza polemiche. Il finale ha infatti fatto infuriare i fan, che hanno addirittura minacciato di morte l'autore. Vi lasciamo all'annuncio della seconda parte anime di The Devil is a Part-Timer!!.