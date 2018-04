The Disastrous Life of Saiki K.: l'anime shonen si aggiunge al catalogo Netflix!

Netflix ha aggiornato il suo catalogo di produzioni Anime (e non solo) nelle ultime ore. A partire da oggi, 1 aprile, il colosso streaming americano ha arricchito la propria offerta di serie animate giapponesi con

Intitolato, in lingua originale, Saiki Kusuo no sainan (tradotto, letteralmente, con "Le disgrazie di Kusuo Saiki") si tratta di un manga shonen di Suichi Aso, tutt'ora in corso e serializzato su Weekly Shonen Jump dal maggio del 2012.

L'adattamento Anime, sbarcato su Netflix oggi (domenica 1 aprile) è stato realizzato dal team di J.C. Staff in collaborazione con EGG FIRM, diretto da Hiroaki Sakurai e trasmesso in Giappone tra il 4 luglio e il 25 dicembre del 2016: la serie, o perlomeno la prima stagione attualmente disponibile, si compone di 25 episodi.

Di seguito la sinossi di The Disastrous Life of Saiki K. proposta da Netflix:

"Malgrado le sue capacità paranormali, Kusuo Siki pensava di poter aver una vita facile, ma al secondo anno di liceo presto capisce che si sbagliava"

Guarderete la nuova proposta anime di Netflix? Tra il colosso streaming, di cui vi riporteremo tutte le novità nei prossimi giorni, e le uscite anime di Aprile 2018 provenienti dal Giappone, il mese corrente si preannuncia ricchissimo.