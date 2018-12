The Disastrous Life of Saiki K., confermata la data ufficiale del rilascio della serie

Dopo il manga, anche la serie animata de The Disastrous Life di Saiki K. è quasi giunta alla fine del suo percorso. Dopo la pubblicazione di una key visual e del trailer di questa stagione conclusiva, ora possiamo dire ufficialmente quando Kusuo Saiki tornerà a farci ridere per l'ultima volta.

La notizia è ufficiale, il primo numero del 2019 della rivista Weekly Shonen Jump edito dalla Shueisha ha rivelato che la stagione conclusivo della trasposizione animata del manga di Shūichi Asō, intitolato The Disastrous Life di Saiki K. (Saiki Kusuo no psi-nan/Le disgrazie di Kusuo Saiki), andrà in onda su TV Tokyo e i suoi canali affiliati il ​​28 dicembre prossimo dalle ore 7:35 alle 8:30 di mattina (fuso orario giapponese).

La serie è stata diretta da Hiroaki Sakurai presso lo studio di animazione J.C. Staff (Food Wars! Shokugeki no Souma) in collaborazione con EGG FIRM. La prima stagione dell'anime è stato presentato nel 2016 e trasmessa successivamente da Funimation in streaming. A gennaio di quest'anno è stata presentata il sequel ed entrambe le stagioni dell'anime sono visibili sul catalogo streaming di Netflix.

La pubblicazione del manga è ufficialmente terminata nel 2018 e ha ispirato non solo la trasposizione animata, ma anche un film live-action, inaugurato in Giappone nell'ottobre del 2017, e l'app originale per cellulare Saiki Kusuo no Psi Nan: Bōsō Bōsō! Psychic Battle presentata durante il Jump Festa scorso e rilasciata il 16 aprile di quest'anno. Asō ha presentato inoltre nel quattordicesimo numero di Weekly Shonen Jump il 5 marzo scorso alcune tavole del sequel del manga.