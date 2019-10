The Disastrous Life of Saiki K: la nuova stagione debutterà a breve su Netflix

The Disastrous Life of Saiki K ha fatto ridere i lettori giapponesi per tanti anni anni. Andata in scena su Weekly Shonen Jump dal 2012 al 2018, i suoi 279 capitoli sono sempre stati parecchio apprezzati, tanto da essere trasposti in anime. A oltre un anno e mezzo dalla conclusione, vengono svelati i nuovi dettagli per l'arrivo su Netflix.

L'editore Shueisha ha comunicato, tramite le pagine di Weekly Shonen Jump, che i lavori per The Disastrous Life of Saiki K sono ancora in corso. I fan possono aspettarsi la nuova stagione dedicata all'anime per l'inverno 2020. Sarà la piattaforma Netflix ad accogliere subito il prodotto tra gennaio e marzo del prossimo anno. In calce trovate l'immagine promozionale con cui è stata annunciata la novità sulla data di uscita di The Disastrous Life of Saiki K. con tanto di arrivo di due nuovi doppiatori.

The Disastrous Life of Saiki K fu adattato in anime per la prima volta con un ONA nel 2013 ad opera di Opera House che non ebbe molto successo. Tuttavia la serie ha poi ricevuto un anime di 120 episodi brevi pubblicato nel 2016, a cui fece seguito una seconda stagione di 24 episodi nel 2018 e un ulteriore speciale pubblicato il 28 dicembre 2018 intitolato The Disastrous Life of Saiki K: Kanketsu-hen che adattava gli ultimi capitoli del manga.

Recentemente, il mangaka di The Disastrous Life of Saiki K Aso Shuichi si è sposato con una idol del mondo J-Pop.