The Disastrous Life of Saiki K.: svelata la prima key visual della stagione conclusiva

Lo staff dell’anime intitolato The Disastrous Life of Saiki K. (anche noto in Giappone come (Saiki Kusuo no Psi Nan) e tratto dall’omonimo maga di Shūichi Asō ha recentemente pubblicato una key visual che anticipa la conclusione del progetto.

Consultabile in calce all’articolo, l’illustrazione ci mostra l’indiscusso protagonista della serie, Kusuo Saiki, ma soprattutto reca il messaggio “Finalmente la conclusione...?”. Come i fan ricorderanno, l’ultimo episodio della seconda stagione dell’anime aveva lasciato intendere che, prima o poi, ci sarebbe stato un sequel. Maggiori informazioni sul nuovo anime verranno finalmente svelate nel mese di ottobre, attraverso le pagine del magazine nipponico Weekly Shonen Jump.



La storia narrata dal fumetto (e dall’omonimo anime) è incentrata su un giovane studente delle superiori di nome Kusuo Saiki. Egli possiede degli straordinari poteri sovrannaturali che puntualmente provocano disastri nella sua vita quotidiana.

Scritto e disegnato da Shūichi Asō, The Disastrous Life of Saiki K. è stato serializzato in Giappone su Weekly Shonen Jump, concludendosi lo scorso febbraio; composto da 26 tankobon in tutto, il fumetto è ancora inedito nel nostro paese. Un anime da 48 episodi (e diviso in due stagioni) è stato trasmesso sul circuito televisivo nipponico fra il 2016 ed il 2018; in Italia, invece, entrambe le stagioni sono esclusiva della piattaforma di streaming Netflix.