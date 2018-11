The Disastrous Life di Saiki K.: ecco una nuova key visual dell'anime conclusivo

Nelle scorse ore è stata pubblicata la seconda immagine promozionale relativa all'anime conclusivo della serie di The Disastrous Life di Saiki K.. Andiamo a scoprire cosa la differenzia da quella pubblicata ad ottobre.

Tramite l'account ufficiale dedicato alla sua trasposizione anime, lo staff di The Disastrous Life di Saiki K. ha pubblicato una nuova key visual della nuova serie che concluderà le vicende dell'adattamento in questione. L'immagine non si discosta molto da quanto visto nella prima, pubblicata anche sulle pagine di Everyeye nel corso di ottobre, ma aggiunge due personaggi importanti come quello del medium spirituale Reita Toritsuka e il fratello più grande di Kusuo Saiki, Kusuke Saiki.

Ricordiamo il fatto che il franchise avrà un evento dedicato alla serie animata, con ospiti le tre voci principali del cast, in quel di Tokyo il prossimo primo dicembre, alla Belle Salle Takadanobaba.

Che ne pensate della nuova immagine? Attendete il proseguo di questa serie tanto amata?

L'opera è stata prodotta dallo studio J.C. Staff (Food Wars! Shokugeki no Souma) in collaborazione con EGG FIRM, ed è stata diretta da Hiroaki Sakurai. La prima stagione, composta da 120 cortometraggi della durata di 5 minuti ciascuno, raggruppati in 24 episodi di durata canonica, è stata trasmessa tra il luglio e il dicembre del 2016. La seconda stagione, composta stavolta da 24 episodi di durata normale, è andata in onda tra il gennaio e il giugno scorsi. Entrambe le stagioni sono attualmente disponibili su Netflix. Funimation ha trasmesso in streaming la serie animata The Disastrous Life of Saiki K..

Asō ha pubblicato il manga sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha nel 2012 e lo ha concluso il 26 febbraio. La storia del manga originale è incentrata su un ragazzo del liceo di nome Kusuo Saiki in possesso di poteri soprannaturali che causano eventi imprevedibili nella sua vita quotidiana. L'opera ha ottenuto sequel nel 14° numero di Weekly Shonen Jump il 5 marzo. Il manga ha anche ispirato un film live-action che è stato inaugurato in Giappone nell'ottobre del 2017, oltre che un'applicazione, cosa che dimostra l'incredibile successo del brand.