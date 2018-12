The Disastrous Life di Saiki K., pubblicato il trailer della stagione conclusive

La famosissima serie The Disastrous Life di Saiki K. tornerà a farci ridere per l'ultima volta con la nuova stagione conclusiva dell'anime, tratto dal manga scritto e disegnato da Shūichi Asō.

Qualche giorno fa è stato pubblicato un teaser trailer per presentare quest'ultima stagione, il cui debutto è previsto per il 28 dicembre prossimo in Giappone durante un evento dedicato alla serie The Disastrous Life di Saiki K..

Le notizie su quest'ultimo capitolo continuano a scarseggiare, tuttavia alcuni fan si tratti di un singolo episodio speciale. Anticipato brevemente alla fine della seconda stagione, questo progetto sarà quello che concluderà ufficialmente animata ispirata all'omonimo manga concluso a febbraio di quest'anno.

Il breve filmato, visionabile in calce all'articolo, include numerosi nuovi elementi del capitolo finale, non solo legati alla vita regolare degli studenti dell'istituto scolastico della città di Oshimai, ma anche dei nuovi personaggi come il fratello maggiore di Kusuo Saiki, Kusuke (che sarà doppiato dall'attore Kenji Nojima), Reita Toritsuka (Natsuki Hanae), e infine Cat Tank.

Ricordiamo che oggi, 1 dicembre 2018, diversi membri del cast di The Disastrous Life di Saiki K. prenderanno parte all'evento BelleSalle Takadanobaba a Tokyo, quindi speriamo che in quest'occasione vengano rivelate maggiori informazioni in merito a tale progetto.

L'intera opera è stata diretta da Hiroaki Sakurai presso lo studio di animazione J.C. Staff (Food Wars! Shokugeki no Souma) in collaborazione con EGG FIRM. Entrambe le prime stagioni sono disponibili sul catalogo anime della piattaforma streaming di Netflix. L'anime si è ispirato all'opera del mangaka Shūichi Asō, pubblicata sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha tra il 2012 e il 2018.