The Division: Extremis Malis, un primo sguardo al nuovo fumetto basato sulla serie

Il mondo inaugurato da Ubisoft si sta espandendo sempre di più, e il fumetto previsto per il prossimo anno intitolato The Division: Extremis Malis sembra voler prestarsi proprio a questo scopo. Andiamo a scoprire i primi dettagli su questa nuova opera e sui creativi che lavoreranno alla sua realizzazione per Dark Horse Comics.

Dark Horse Comics ha annunciato recentemente che sta lavorando insieme a Ubisoft alla realizzazione di un fumetto, intitolato The Division: Extremis Malis, dedicato all'espansione del folclore e dell'ambientazione creata dal videogioco del 2016 Tom Clancy's The Division. Al prodotto lavorerà un team di assoluti esperti del settore: il nome di Christofer Emgard (The Whispering Dark, Mirror's Edte, Exordium) è accreditato nel ruolo di sceneggiatore, con Fernando Baldo (Deep Gravity, Thief) come artista e Michael Atiyeh (Conan the Avenger, Green Lantern: Rebirth) che si occuperà delle colorazioni. La stessa cover stilizzata è opera del giovane talentuoso J.P. Leon.

Tutti i fan del mondo in cui la sopravvivenza è la prima preoccupazione introdotto con l'avventura di Tom Clancy saranno contenti di apprendere che il fumetto si prefigge lo scopo di approfondite proprio quel contesto; Dark Horse ha rilasciato alcune anticipazioni sulla storia:

"Mesi dopo che un'arma biologica ha colpito la città di New York, The Division è l'ultima speranza per degli Stati Uniti che faticano a tenersi insieme. Durante una missione andata storta, il partner del membri della Division Caleb Dunn viene ucciso in maniera brutale, e Dunn si mette sulle tracce della donna responsabile del cruento omicidio.Mentre raccoglie indizi sulla misteriosa assassina, Dunn viene a conoscenza di un'oscura minaccia ad una nazione già ai limiti del collasso."

Date un'occhiata alla cover pubblicata nelle scorse ore (riportate in calce all'articolo) e fateci sapere se siete intrigati da questo promettente lavoro di espansione di una delle ambientazioni più amate degli ultimi anni nel panorama videoludico.

Il primo numero di The Division: Extremis Malis è previsto per il 9 gennaio 2019, ed è già disponibile per il pre-ordine in America.