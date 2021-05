The Duke of Death and His Maid debutta il 4 luglio in Giappone, online il nuovo trailer

L'adattamento anime di The Duke of Death and His Maid debutterà ufficialmente il 4 luglio 2021 in Giappone, e molto probabilmente arriverà in simulcast in occidente nello stesso periodo. La serie, tratta dall'omonimo manga di Koharu Inoue, sarà prodotta interamente in CGI, una prima volta per i ragazzi di J.C. Staff.

The Duke of Death and His Maid è una commedia romantica a tinte ecchi serializzata su Sunday Webry di Shogakukan dall'ottobre del 2017, e attualmente in corso con 11 Volumi e circa 180 capitoli pubblicati. J.C. Staff, attualmente al lavoro su undici serie anime e ben due film in uscita nel 2021, si occuperà delle animazioni seguendo le indicazioni di Yusuke Suzuki, mentre Yoshiki Yamakawa dirigerà l'opera. Natsuki Hanae e Ayumi Mano interpreteranno il Duca e Alice, i due protagonisti.

Nel caso in cui non foste familiari con la serie di Inoue, ricordiamo che la sinossi recita quanto segue: "In una grande dimora vive un ragazzo, un aristocratico soprannominato il Duca della Morte poiché uccide qualsiasi cosa tocca. Con lui vive la sua domestica, la giovane Alice, che si diverte a stuzzicarlo ogni giorno. I due iniziano a piacersi a vicenda, ma come possono stare insieme non potendo nemmeno sfiorarsi?". Il manga è attualmente inedito in Italia, ma se l'anime dovesse avesse successo non è da escludere che la serie arrivi anche da noi.

The Duke of Death and His Maid non è l'unico anime ecchi/romantico in uscita a luglio. Vi ricordiamo infatti che nello stesso periodo usciranno anche Idaten Deities in the Peaceful Generation e Kanojo mo Kanojo.