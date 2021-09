The Duke of Death and His Maid è stato rinnovato, l'anime tornerà con la seconda stagione

The Duke of Death and His Maid, l'anime tratto dalla commedia romantica a tinte ecchi di Koharu Inoue, si è concluso poche ore fa con la trasmissione dell'episodio 12, e subito dopo il season finale in Giappone è stato trasmesso uno spot pubblicitario in cui è stata confermato il rinnovo per la seconda stagione.

The Duke of Death and His Maid è una commedia romantica/ecchi serializzata su Sunday Webry di Shogakukan dal 3 ottobre del 2017, tutt'ora in corso con 13 Volumi pubblicati e un quattordicesimo in uscita in autunno. L'anime, realizzato con la tecniche dell'animazione in CGI dai ragazzi di J.C. Staff, è stato trasmesso dal 4 luglio al 19 settembre 2021 e tornerà presto con la Stagione 2.

La serie di Inoue racconta la storia di un giovane aristocratico, soprannominato "Duce della Morte" poiché uccide qualsiasi cosa tocca. Il ragazzo vive all'interno della villa di famiglia in compagnia della domestica Alice Lendrott, una ragazza della stessa età che si diverte a stuzzicarlo ogni giorno, dimostrando di non temere il suo tocco. I due si amano, ma vivere insieme senza riuscire a sfiorarsi è un compito arduo.

