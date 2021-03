The Duke of Death and His Maid: trailer completo per l'anime, svelata la data di debutto

Shinigami Bocchan to Kuro Maid è un manga serializzato su Ura Sunday dal 2017 e ancora inedito in Italia. La serie in Giappone è apprezzata per le dinamiche tra il duo di protagonisti, il povero conte mortale e la cameriera Alice. La sua popolarità l'ha portato a ricevere un adattamento anime intitolato The Duke of Death and His Maid.

Negli scorsi mesi era stato rivelato il teaser trailer di The Duke of Death and His Maid, con l'introduzione alle comiche scenette tra i due protagonisti. Durante l'AnimeJapan 2021 tenutosi nelle scorse ore, l'anime ha ricevuto un panel speciale durante il quale è stato distribuito il primo trailer effettivo di The Duke of Death and His Maid, il quale rivela anche la previsione sulla messa in onda.

The Duke of Death and His Maid arriverà a luglio 2021 e vedrà Natsuki Hanae nel ruolo del duca della morte, mentre Ayumi Mano presterà la voce ad Alice. In alto è disponibile il trailer che presenta la storia dell'opera: il duca della morte è un individuo solitario, rinchiuso in una magione isolata e che passa le giornate a evitare di toccare tutto ciò che è vivo. Evita il contatto perché ogni cosa che tocca muore all'istante, dalle piante agli animali fino alle persone. L'unica persona che lo accompagna in questa vita solitaria è Alice, la sua cameriera, il quale non manca di stuzzicarlo ogni volta che può.

Durante l'AnimeJapan è stato anche presentato il nuovo trailer di Record of Ragnarok.