The Duke of Death and his Maid: nuovo video promozionale per la seconda stagione

La conferma del rinnovo per una seconda stagione dell’anime di The Duke of Death and his Maid è arrivata subito dopo la messa in onda del dodicesimo episodio, a settembre 2021. Da allora sono stati pochi gli aggiornamenti da parte di J.C. Staff, tornato a mostrare qualche sequenza della serie solo con un nuovo, e breve, video promozionale.

Sul sito e sui canali social ufficiali della produzione è stato pubblicato lo spot che potete trovare in cima alla notizia. Oltre alla sofferenza provata dal Duca e Alice, vengono rapidamente presentati alcuni dei personaggi che appariranno nella seconda stagione, il cui periodo d’uscita è stato fissato ad un generico 2023. Insieme al video è stato anche diffuso il simpatico poster con i due protagonisti riportato in fondo alla pagina.

Il manga della divertente e toccante commedia romantica ideata da Koharu Inoue si è concluso a marzo 2022 con la pubblicazione del 223esimo capitolo su Sunday Webry, edita da Shogakukan, e attualmente l’anime, andato in onda da luglio a settembre 2021, ha coperto circa i primi 68 capitoli. È quindi probabile che vedremo le dolci avventure del Duca della Morte e di Alice Lendrott per almeno altre tre stagioni. Fateci sapere cosa ne pensate del nuovo video promozionale lasciando un commento qui sotto.