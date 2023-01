The Elder Scrolls: un cosplay di Almalexia, la madre di Morrowind

L'uscita di The Elder Scrolls 6 è ancora lontanissima, ma i fanatici del titolo Bethesda possono ancora contare sul sempre aggiornatissimo The Elder Scrolls Online. Facciamo dunque ritorno a Morrowind per incontrare una delle leggende di Tamriel.

In estate arriverà The Elder Scrolls Online: Necrom, nuovo aggiornamento che porterà i giocatori a visitare le terre a est di Morrowind. Esatto, perché il capitolo mutiplayer della saga di Bethesda ha già portato l'utenza a esplorare la regione del terzo e più amato capitolo del franchise. Eccovi la recensione di The Elder Scrolls Online: Morrowind.

Tra le figure più di spicco della lore di Morrowind c'è la Benedetta Signora Almalexia, nota anche con numerosi altri appellativi. Ella era una dei tre viventi adorati dal Tempio del Tribunale assieme a Vivec e Sotha Sil. Fu la sposa di Indoril Nerevar, ma quando l'eroe morì decise di utilizzare gli Strumenti di Kagrenac sul Cuore di Lorkhan andando contro la sua volontà. Ciò le diede dei poteri divini, con i quali ottenne il controllo sui popoli di Morrowind e affrontò il Principe Daedrico Mehrunes Dagon che venne ricacciato nell'Oblivion.

In questo cosplay da Almalexia da The Elder Scrolls vediamo la Signora della Pietà con indosso la sua armatura e con impugno la sua spada affilata. A esibirsi in questa spettacolare e riuscitissima interpretazione è la cosplayer Lera Himera.