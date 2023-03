The Elusive Samurai, arriva l'anime del manga dell'autore di Assassination Classroom

Yusei Matsui è un mangaka nel giro da diversi anni. La sua carriera inizia più di venti anni fa, ed è sempre stato a stretto contatto con la casa editrice Shueisha e soprattutto con Weekly Shonen Jump, rivista che l'ha sempre ospitato nel corso degli ultimi anni e anche attualmente, dato che in questo momento è in corso The Elusive Samurai.

Dopo Nogami Neuro Investigatore Demoniaco e Assassination Classroom, Yusei Matsui fa di nuovo centro: The Elusive Samurai ha conquistato il Giappone, ottenendo buoni risultati sia nei sondaggi su rivista che nella vendita dei volumi. La conferma è arrivata in queste ore, con un leak proveniente dal #16 di Weekly Shonen Jump, il numero della rivista che sarà ufficialmente in vendita a partire da lunedì 20 marzo 2023.

Secondo le prime informazioni, The Elusive Samurai diventerà un anime. L'adattamento era indubbio, dato che Weekly Shonen Jump aveva assegnato, proprio per questo numero, la copertina e le pagine a colori d'apertura per un annuncio speciale dedicato al manga. La serie verrà prodotta da CloverWorks e, per celebrare l'evento, domenica verrà pubblicato un video promozionale speciale. Non ci sono altre informazioni, ma ulteriori dettagli arriveranno durante l'AnimeJapan 2023 del 25 marzo 2023. Inoltre, è stato già aperto un sito ufficiale, nigewaka.run, ovvero l'abbreviazione di Nige Jouzu no Wakagimi, il titolo ufficiale giapponese.

La storia è ambientata intorno al 1300, in un periodo tumultuoso. Il giovane Tokiyuki, rampollo del casato Hojo che governa Kamakura, vede il suo dominio sopraffatto dalla forza del comandante traditore Takauji Ashikaga, che prende possesso di quelle terre. Aiutato dal sacerdote Yorishige Suwa, Tokiyuki comincia a muoversi per riconquistare i suoi territori, sfruttando la sua particolare dote: la capacità di fuggire.

The Elusive Samurai è stato annunciato in Italia da Panini Comics ed è quindi tradotto ufficialmente anche nel nostro paese.