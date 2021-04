The Elusive Samurai, il manga dell'autore di Assassination Classroom strega il Giappone

Il mangaka Yusei Matsui si è ormai ritagliato un nome importante nel mondo dei fumetti nipponici. Il suo primo debutto su Weekly Shonen Jump avvenne con Nogami Neuro. Successo discreto, dopo qualche anno Matsui tornò con Assassination Classroom che fu ben accolto dal pubblico di tutto il mondo. Adesso è il turno di The Elusive Samurai.

The Elusive Samurai ha fatto il suo debutto su Jump a fine gennaio 2021, insieme ad altre tre serie tra cui quella dell'altro veterano Kenta Shinohara. Capitolo dopo capitolo, il manga di Matsui ha conquistato i giapponesi mostrandosi già performante sotto il fronte dei sondaggi.

Inoltre, con soli 15 capitoli, Weekly Shonen Jump ha già annunciato che l'opera riceverà copertina e pagine a colori d'apertura, un onore riservato solitamente solo ai manga più famosi. Anche quelli che in passato sono andati eccezionalmente bene nei primi numeri, come The Promised Neverland e My Hero Academia, hanno ricevuto copertina e pagine a colori d'apertura soltanto intorno al capitolo 23, e lo stesso Assassination Classroom non ebbe la prima copertina prima del capitolo 17. Ciò conferma che Yusei Matsui è riuscito ancora una volta a conquistare immediatamente il pubblico giapponese, ma come? Vediamo di cosa parla il primo capitolo di The Elusive Samurai.

Nel Giappone feudale, tra il periodo Kamakura e quello Muromachi, nacque l'eroe Hojo Tokiyuki, un ragazzo figlio dello shogun che non sapeva fare altro se non scappare. La sua abilità che gli impedì di essere preso sul serio gli valse però la salvezza quando lo shogun fu tradito e tutto il paese massacrato da Ashikaga Takauji. Aiutato da un sacerdote, l'erede del clan Tokiyuki dovrà trovare nuovi vassalli e costruire un gruppo che gli permetta di riconquistare il Giappone e ottenere la vendetta su Ashikaga Takauji.