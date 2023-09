The Elusive Samurai: teaser e key visual per presentare i personaggi dell'anime di Jump

La popolarità ottenuta con Nogami Neuro: Investigatore Demoniaco e Assassination Classroom non ha di certo fermato Yusei Matsui. Uno degli autori più popolari di casa Shueisha è infatti tornato, ancora una volta con successo, sulla rivista che l'ha reso famoso, Weekly Shonen Jump, con il manga The Elusive Samurai.

Nigejōzu no Wakagimi, questo il nome ufficiale giapponese, trascina i lettori nel 1300 del Giappone, quando il paese era scosso da notevoli guerre intestine. Samurai, feudatari, imperatori, ribelli e condottieri desiderosi di potere si mischiano alla storia di un giovane che non desidera altro che divertirsi, scappando da ogni possibile confronto. Questa abilità di fuga lo salverà dalle macchinazioni di Ashikaga Takauji, trovando poi un covo con nuovi compagni con il quale costruire un tentativo di attacco per riprendersi ciò che era suo.

The Elusive Samurai diventerà anche un anime. Confermato ormai da diversi mesi, per ora la produzione sta centellinando le informazioni sul progetto. Ne sono arrivate di nuove proprio in questi giorni con l'Aniplex Fest, durante il quale è stato pubblicato il teaser con la locandina di The Elusive Samurai. Il giovane protagonista, Tokiyuki Hojo, sta giocando con un cane in modo poco dignitoso per un nobile, e con un atteggiamento diverso rispetto alla precedente locandina. Inoltre, sono stati annunciati i nomi dei doppiatori:

Hojo Tokiyuki: Asaki Yuikawa;

Suwa Yorishige: Yuichi Nakamura;

Shizuku: Hinaki Yano;

Kojiro: Mari Hino;

Ayako: Sayumi Suzushiro;

Kazama Genba: Aoi Yuki;

Fubuki: Kikunosuke Toya;

Ancora una volta, Matsui si conferma capace di stregare il Giappone con le sue storie. Riuscirà The Elusive Samurai ad avere lo stesso successo dei predecessori?