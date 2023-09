The Eminence in Shadow 2: rivelata la nuova sigla della serie anime!

Questo mercoledì la Kadokawa ha svelato un nuovo video promozionale per la seconda stagione anime televisiva della serie di light novel The Eminence in Shadow (Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute!) di Daisuke Aizawa.

Il video rivela e anticipa la sigla di apertura dal titolo "grayscale dominator" del duo musicale OxT, lo stesso duo che aveva già eseguito la sigla di apertura della prima stagione dell'anime.

HIDIVE e Kadokawa hanno tenuto una proiezione in anteprima mondiale della serie all'Anime Expo il 1 luglio all'inizio di quest'anno. La seconda stagione sarà presentata in anteprima ad ottobre e avrà 12 episodi. Lo staff principale ritorna per la seconda stagione presso lo studio Nexus. HIDIVE trasmetterà in streaming l'anime sia con sottotitoli in inglese che con doppiaggio in inglese.

Per chi non conoscesse l'opera The Eminence in Shadow, la trama delle light novel è la seguente:

Alcune persone semplicemente non sono adatte a interpretare la parte dell'eroe appariscente e schietto o del cattivo vile che si arriccia i baffi con un brio esagerato. Invece, operano nell’ombra e tirano le fila della società con arguzia e intelligenza. Questo è il ruolo che Cid vuole interpretare quando verrà trasportato in un altro mondo.

Cid racconta una o tre storie e diventa l'improbabile leader dell'organizzazione sotterranea Shadow Garden che combatte contro un culto minaccioso (da lui totalmente inventato). Tuttavia, c'è un problema che nemmeno la sua fervida immaginazione si aspettava: il culto che ha inventato esiste davvero, e sono oltremodo dispiaciuti che la sua fantasia di potere abbia appena intralciato i loro piani malvagi!



The Eminence in Shadow è una light novel scritta da Daisuke Aizawa con illustrazioni di Touzai che segue la storia segue la vita di Cid Kageno, la reincarnazione di un giovane appassionato di opere letterarie e anime, che decide di creare un'organizzazione segreta per diventare il re delle ombre e controllare tutto al di fuori dei grandi palcoscenici.



Insieme al trailer, durante la festa dedicata alla serie è stata rivelata anche la key visual, sempre a tinte scure e rosse, confermando poi che The Eminence in Shadow 2 sarà composto da 12 episodi che debutteranno a ottobre 2023. Qualche altro mese e poi l'autunno regalerà una delle serie più appassionanti per tutti coloro che amano gli isekai. In alto è disponibile il trailer, mentre in basso la locandina dell'anime.