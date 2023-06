The Eminence in Shadow: un cosplay di Alpha in due versioni, classica e coniglietta

Ci sono stati tanti protagonisti isekai che sono riusciti ad affermarsi non soltanto nel mondo delle light novel, ormai ricco di esponenti di questo sottogenere, ma anche in quello degli anime. Cid Kageno è uno di questi, il ragazzo che è stato trasportato in un altro mondo e ha deciso di dominarlo dalle ombre, diventando l'Eminence in Shadow.

The Eminence in the Shadow è un anime che offre una prospettiva unica sulla vita di un giovane appassionato di anime e manga, che aspira a diventare il "Dominatore delle Ombre", un eroe di cui nessuno sa dell'esistenza. La serie è tratta da una light novel scritta da Daisuke Aizawa e illustrata da Kurogin, ed è diventata popolare tra i fan degli isekai negli ultimi anni, in particolar modo grazie a un anime che presto si rinnoverà con una seconda stagione.

Il protagonista crea una sua organizzazione segreta chiamata Shadow Garden e recluta un gruppo di individui altrettanto eccentrici per aiutarlo nella sua missione di sconfiggere i cattivi e mantenere l'ordine nell'ombra. Utilizzando le sue abilità acquisite dalla lettura di manga e la conoscenza delle dinamiche degli eroi nascosti, Shadow cerca di superare le avversità e dimostrare il suo valore.

Uno dei personaggi più presenti nella serie è Alpha, una giovane ragazza elfica che si unisce alla Shadow Garden come membro del gruppo di supporto, partecipando alle varie missioni insieme ai suoi compagni. Seracoss ha immaginato nella vita vera questo personaggio con questo cosplay di Alpha in abiti classici, con un abito nero e dorato che fa risaltare una certa eleganza. A questo però ci ha aggiunto un cosplay di Alpha coniglietta visibile nella seconda foto, che dà tutto un altro piglio al personaggio.

E se volete rimanere nell'anime, ecco anche un cosplay di Beta, altro membro del gruppo di The Eminence in Shadow.