The Eminence in Shadow: un cosplay di Beta, l'elfa con gli occhiali

Ci sono tanti isekai da non perdervi, con alcuni che hanno fatto la storia di questo genere negli ultimi anni. All'elenco si può aggiungere anche il lavoro di Daisuke Aizawa, supportato dalle illustrazioni di Hiroki Kusumoto: Kage no jitsuryokusha ni naritakute, conosciuto come The Eminence in Shadow.

La storia ruota attorno a Cid Kagenou, un giovane appassionato di storie di eroi e villain, che decide di diventare lui stesso il protagonista nell'ombra. Crea così lo Shadow Garden, un'organizzazione misteriosa guidata proprio da lui e in cui accoglie membri dalle abilità distintive. In questo giardino oscuro creato sono entrati diversi personaggi durante la prima stagione dell'anime e nei volumi attuali della light novel originale.

Beta è un membro fondamentale del gruppo di Cid, essendo stata la seconda a entrare. È una ragazza misteriosa e affascinante con una personalità calma e riservata, che in realtà nasconde anche un altro alias: è conosciuta come Natsume Kafka, scrittrice famosa e apprezzata con diversi romanzi già pubblicati nel mondo fantasy. Le sue abilità non si fermano però alla scrittura, dato che è incredibilmente abile nell'utilizzo di armi bianche e dimostra una straordinaria forza fisica e agilità durante i combattimenti.

La sua dedizione assoluta a Cid pone lei e le altre ombre del gruppo in una serie di situazioni anche pericolose. Ci sono però anche momenti in cui si può prendere una pausa e dedicarsi ai suoi scritti, inforcando un paio di occhiali e prendendo una penna tra le mani. Così fa Makieraclea, che ha deciso di realizzare questo cosplay dell'elfa Beta di The Eminence in Shadow. Tornerà anche nella stagione 2 dell'anime in queste vesti?