The Eminence in Shadow: l'eccezionale isekai fantasy di Daisuke Aizawa diventerà un anime!

Ottime notizie per tutti gli amanti degli isekai perché The Eminence in Shadow, l'apprezzatissima operay di Daisuke Aizawa e Anri Sakano, riceverà presto un adattamento anime. Il primo romanzo è stato pubblicato nel 2018 ed ha riscosso un incredibile successo in Giappone, dove - ad oggi - sono già stati pubblicati i primi cinque Volumi.

Per chi non avesse familiarità con l'opera, ricordiamo che The Eminence in Shadow è una serie di light novel in corso di serializzazione, il cui primo capitolo è stato pubblicato nel maggio del 2018 sul sito web Shosetsuka ni Naro. Kadokawa ha visto potenzialità nel progetto e ha deciso di acquisirne i diritti, dando anche il via libera per un adattamento manga su Comp Ace, rivista in cui vengono serializzate opere del calibro di Overlord, Bofuri e Higurashi: When They Cry.

Yen Press, la casa editrice in carica della distribuzione negli USA, descrive così la trama: "Cid Kagenoh non ha mai desiderato diventare il protagonista o il boss finale di una storia, bensì la mente geniale dietro tutti gli eventi, il "grande manipolatore"... o almeno, riuscire a far credere a tutti di esserlo! Dopo essere stato vittima di un fatale incidente, Cid si reincarna in un nuovo mondo, ed è pronto a mettere in scena il suo grande piano per vivere l'avventura dei suoi sogni. Grazie alla sua fervida immaginazione, Cid riesce a reclutare i primi membri della sua organizzazione inventandosi la storia di una setta delle ombre che vuole distruggere il mondo. Beh, per sua (s)fortuna, la storia è tutt'altro che falsa e tutti lo prendono sul serio! Riuscirà a guidare il suo team alla vittoria quando è l'unico a non conoscere la verità?".

The Eminence in Shadow è principalmente un'opera di stampo comedy, anche se non mancano elementi action più o meno marcati. Per il momento non sono stati svelati dettagli sull'adattamento, ma il numero di aprile di Comp Ace dovrebbe rivelare maggiori informazioni.

Per altre novità sul fronte anime, vi ricordiamo che presto prenderà il via la nuova edizione dell'Anime Japan, in cui saranno presentate tante nuove serie tra cui i prossimi originali Netflix.