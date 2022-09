The Eminence in Shadow: pubblicata una nuova key visual dell'isekai dark fantasy

The Eminence in Shadow, isekai dark fantasy di Daisuke Aizawa, si è rivelata una gradita sorpresa per moltissimi lettori, e grazie alla popolarità raggiunta in Giappone, dopo una serie di light novel ancora in corso, e un manga pubblicato da Kadokawa Shoten, è in arrivo la trasposizione animata delle avventure di Cid Kagenou.

Per comunicare il canale di distribuzione ai fan americani, lo studio d’animazione Nexus, che forse conoscete per Darwin's Game, e la casa di distribuzione Sentai Filmworks, hanno pubblicato nuove informazioni e una key visual, che potete vedere nel post di @animetv_jp riportato in fondo alla pagina. In Nord America la serie arriverà sul servizio streaming HIDIVE, di cui è proprietaria la stessa Sentai Filmworks, mentre non è ancora chiaro dove potranno seguirla gli appassionati europei.

Intanto però la produzione ha voluto sorprenderli con la splendida illustrazione dei personaggi più importanti dell’opera, membri dell’organizzazione Shadow Garden. La storia parla di Cid Kagenou, reincarnazione di un ragazzo che nella sua vita precedente avrebbe solo voluto dimostrare di essere un grande stratega, la mente dietro eventi sconvolgenti.

Rinato in un’altra dimensione, Cid decide quindi di cercare in ogni modo di realizzare i suoi sogni, dando vita all’organizzazione Shadow Garden per combattere un culto malvagio, totalmente inventato da lui. Quelli che credeva avversari immaginari però si riveleranno una minaccia più reale di quanto avesse sperato. Per finire vi lasciamo all'ultimo trailer di The Eminence in Shadow dove sono stati presentati altri quattro personaggi.