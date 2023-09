The Eminence in Shadow: la storia di Cid continua nella key visual della stagione 2

In seguito ad una prima stagione sorprendente, l’anime The Eminence in Shadow, basato sull’omonima serie di light novel scritte da Daisuke Aizawa e illustrate da Tozai, è stato rinnovato per una seconda stagione in arrivo a ottobre 2023, in cui due nuovi personaggi svolgeranno un ruolo piuttosto importante.

A distanza di pochi giorni dalla Kage-jes Fest e dalla presentazione della sigla d’apertura della seconda stagione, è stata infatti pubblicata la key visual riportata in fondo alla pagina, dove il protagonista Cid Kageno appare al centro, esattamente sopra al logo della serie, mentre tiene tra le sue braccia una donna mai vista prima. Si tratta di Victoria, nome in codice 559, doppiata da Miku Ito, appartenente allo Shadow Garden e dalle grandi abilità, tali da venire definita pari alle Sette Ombre.

Nella visual, esattamente sopra Cid, si nota anche un’altra donna dai capelli rosso scarlatto, vale a dire Elisabeth, doppiata da Saori Hayami, una dei tre monarchi della città senza legge. In fondo alla pagina potete vedere anche i character designer delle due donne adattati da Makoto Iino basati sulle illustrazioni originali di Tozai. Fateci sapere cosa ne pensate di questi nuovi materiali diffusi e cosa vi aspettate dalla seconda stagione di The Eminence in Shadow nella sezione commenti.

In attesa di scoprire come evolverà la storia, vi lasciamo ad un bel cosplay di Alpha in due versioni.