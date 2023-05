The Eminence in Shadow: trailer e key visual, data di uscita e durata della stagione 2

Ancora oggi, dopo un decennio dal loro arrivo prepotente sul mercato, gli isekai fanno discutere molto, con critiche e attacchi feroci che provengono da più parti. Questo sottogenere però continua ad appassionare tanti spettatori, che si raccolgono intorno ai titoli più di spessore, come The Eminence in Shadow.

The Eminence in Shadow è una light novel scritta da Daisuke Aizawa con illustrazioni di Touzai che segue la storia segue la vita di Cid Kageno, la reincarnazione di un giovane appassionato di opere letterarie e anime, che decide di creare un'organizzazione segreta per diventare il re delle ombre e controllare tutto al di fuori dei grandi palcoscenici.

Molti fan sono arrivati grazie all'anime di The Eminence in Shadow andato in onda nel 2022, ma il successo ottenuto ha portato la produzione a realizzare una seconda stagione. La data di uscita è ancora lontana, ma adesso Kadokawa ha rivelato tante informazioni succose sui prossimi eventi. Il trailer di The Eminence in Shadow stagione 2 pubblicato durante la Kage-Jes Fest ha rimesso in scena Cid Kageno e le sue macchinazioni in questo mondo fantasy che si è ritrovato a dover abitare dopo la sua morte.

Insieme al trailer, durante la festa dedicata alla serie è stata rivelata anche la key visual, sempre a tinte scure e rosse, confermando poi che The Eminence in Shadow 2 sarà composto da 12 episodi che debutteranno a ottobre 2023. Qualche altro mese e poi l'autunno regalerà una delle serie più appassionanti per tutti coloro che amano gli isekai. In alto è disponibile il trailer, mentre in basso la locandina dell'anime.