The Eminence in Shadow: un nuovo trailer presenta quattro protagonisti

A oltre un anno dall’annuncio di The Eminence in Shadow, la serie anime torna a mostrarsi in un nuovo trailer pubblicato da Kadokawa che mostra quattro personaggi principali, Delta, Epsilon, Zeta ed Eta. Ecco tutte le informazioni sull’opera fantasy in uscita nella stagione autunnale del 2022.

L’adattamento anime della serie di light novel scritta da Daisuke Aizawa e illustrata da Tozai, presenta agli spettatori ben quattro nuovi protagonisti. Pur restando in disparte come se fosse un personaggio secondario, il sogno di Cid è quello di diventare un personaggio principale, oppure un boss finale. Un giorno, ha una trovata geniale. Rinato in un mondo parallelo e armato di tanta immaginazione, Cid recluta dei compagni per la sua personalissima organizzazione che punta a distruggere un culto malvagio che non esiste. Sfortuna vuole che questi antagonisti immaginari esistano realmente.

Il quartetto di compagni di Cid mostrato nel terzo teaser trailer di The Eminence in Shadow, formato da Delta, Epsilon, Zeta ed Eta, è doppiato rispettivamente da Fairouz Ai, Hisako Kanemoto, Ayaka Asai e Reina Kondo. L’anime è in produzione presso lo studio d’animazione Nexus, con Kazuya Nakanishi come regista. Lo staff, include anche Kanichi Kato come compositore della serie, e Makoto Iino come character designer.