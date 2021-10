The Eminence in the Shadow: trailer, visual e staff per l'anime isekai in arrivo nel 2022

Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute! è una serie di light novel scritte da Daisuke Aizawa e in corso in Giappone già da qualche anno. Il pubblico d'oltremare conosce questa storia con il nome di The Eminence in the Shadow, un'opera che ha già attirato l'attenzione di molti.

Non a caso, The Eminence in the Shadow diventerà anche un anime. Annunciato a inizio 2021, nelle scorse ore la produzione ha rivelato molte altre informazioni sulla serie in arrivo. L'anime isekai debutterà nel 2022, con il sito ufficiale che ha rivelato il primo trailer di The Eminence in the Shadow. Senza voce, ma con una musica che alimenta l'aura misteriosa e di oscurità del protagonista, il primo video ufficiale ci mostra l'ambientazione in cui si muoverà il giovane Cid, tra ombre e macchinazioni.

L'anime è diretto da Kazuya Nakanishi (già capo animatore di Darwin's Game), che lavorerà allo studio d'animazione Nexus (Darwin's Game, Granbelm). Makoto Iino è invece il character designer prescelto e che lavorerà sui design preparati da Tozai per l'opera originale; Kanichi Katou è invece lo sceneggiatore della serie. Sul sito ufficiale è apparsa anche la key visual di The Eminence in the Shadow con un Cid a metà nell'ombra, mentre l'occhio brilla di rosso.