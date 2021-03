The Enigma of Amigara Fault: un appassionato ha animato l'inquietante storia di Junji Ito

Il mangaka Junji Ito è diventato celebre per la qualità delle sue opere che esplorano diverse forme dell'horror, soprattutto dal punto di vista psicologico, molte delle quali hanno ottenuto degli adattamenti animati, grazie al lavoro di Studio Deen e Ufotable, ma di recente uno dei racconti più inquietanti è stato animato da un appassionato.

Si tratta dell'opera intitolata The Enigma At Amigara Fault, indubbiamente una delle più disturbanti, e che non ha ancora ricevuto una trasposizione animata ufficiale. Per questo l'utente Jed Segovia ha pubblicato sul suo canale YouTube il video che trovate in cima alla notizia, in cui emerge solo in parte l'inquietante atmosfera e il terrore che caratterizzano il racconto.

L'elemento principale della storia è il fianco di una montagna, caratterizzato dalla presenza di fori sulla sua superficie a forma di esseri umani, come se fossero riservati ad alcune persone, e invitasse queste ad entrare. Il video realizzato dall'appassionato mostra la scena finale in cui due curiosi avventurieri scoprono cosa è successo agli uomini che hanno deciso di accettare quel misterioso invito, ora totalmente deformati e destinati a soffrire nel tentativo di uscire.

Ricordiamo che Mia Wallace di Pulp Fiction ha ottenuto una fanart in stile Junji Ito , e vi lasciamo all'annuncio di una serie di Funko Pop! dedicati alle opere del maestro dell'horror.