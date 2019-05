The Enigma of Amigara Fault, l'horror di Ito è ora realtà? Per i fan sì

Un utente di Twitter, RoyalTheArtist, ha pubblicato una foto di una scultura che ha attirato immediatamente l'attenzione dei fan di Junji Ito, subito spinti a pensare che la terrificante vicenda raccontata dall'autore horror sia diventata realtà all'improvviso.

"The Enigma of Amigara Fault" racconta della comparsa di strani fori a forma di umani sul fianco di una montagna. Questi hanno una capacità ipnotica e attraggono le persone a infilarcisi dentro. Tutte le persone si avvicinano al foro e vi entrano completamente nudi, per poi uscire dall'altro lato della montagna in condizioni completamente diverse, sia nella forma che nella sostanza. Una storia inquietante che negli anni ha scosso tantissimi lettori.



La maggior parte delle storie di Junji Ito sono state raccolte in manga, mentre l'anno scorso è stato realizzato un anime intitolato Junji Ito Collection. La serie ha avuto dodici episodi e le critiche sono state parecchie, sottolineando che lo stile utilizzato per l'animazione non riuscisse a stare al passo con le opere originali di Ito. Nato nel 1963, l'autore è noto per tante altre storie horror come Gyo, Uzumaki e Tomie. I suoi lavori in Giappone sono tra i più apprezzati per la cultura horror, anche per l'utilizzo di tantissimi elementi da brividi. Questo tweet che lascia intendere che "The Enigma of Amigara Fault" sia diventato realtà è l'occasione giusta per dare un'occasione a Ito di entrare nelle vostre case.