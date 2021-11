The Eternal 831, annunciato il nuovo anime dal regista di Eden of the East

L'industria dell'animazione giapponese si arricchisce settimanalmente di nuovi titoli che vengono annunciati in qualità di adattamenti, manga o light novel ad esempio, o come produzioni originali. L'ultimo di essi si intitolerà The Eternal 831 e sarà diretto dal regista Kenji Kamiyama.

Il director è noto al pubblico per alcuni precedenti lavori quali Ghost in the Shell: Stand Alone Complex o il più celebre Eden of the East realizzato con lo Studio Production I.G. Il suo nuovo progetto sarà un lungometraggio realizzato in occasione del 30° anniversario dell'emittente televisiva giapponese WOWOWO. Il film in questione è atteso al debutto proprio sui canali ufficiali del canale, sia in streaming che in televisione, il 30 gennaio 2022 alle ore 20:00.

Attualmente è disponibile una prima locandina promozionale, la stessa allegata in calce alla notizia, nonché la sinossi ufficiale che recita quanto segue: "Al giorno d'oggi, il mondo è in subbuglio a causa di un "disastro senza precedenti". Un giovane di Tokyo, Suzushiro, ha un segreto che non può rivelare a nessuno, un qualcosa che può fermare il tempo che lo circonda a discapito dei suoi pensieri. Uno giorno, tuttavia, incontra una ragazza di nome Nazuna che ha il suo stesso "potere". Quando Suzushiro scopre che la ragazza è stata usata in un crimine, allora ecco che decide impulsivamente di aiutarla."

Attualmente non ci sono informazioni circa un possibile interesse di Crunchyroll nel distribuire l'anime sulla sua piattaforma, ma vi terremo aggiornati in attesa di ulteriori novità.