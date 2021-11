The Eternal 831: data di uscita, visual e info per il nuovo anime di Kenji Kamiyama

Kenji Kamiyama, uno dei registi giapponesi di maggior successo, sta per tornare con una nuova serie anime, The Eternal 831. Andiamo alla scoperta della data d'uscita, della meravigliosa immagine promozionale e delle informazioni sulla colonna sonora!

Sulla pagina Twitter ufficiale, è stato rivelato che il nuovo anime di Kenji Kamiyama, regista che ha messo la propria firma su Ghost in the Shell: Stand Alone Complex e co-diretto Ghost in the Shell: SAC_2045 al fianco di Shinji Aramaki, debutterà in Giappone il 30 gennaio 2022. The Eternal 831, nome originale Eien no 831, verrà trasmesso in anteprima su WOWOW per il 30° anniversario dell'emittente televisivo giapponese.

Oltre a ciò, sono state rivelate le prime informazioni su cast e colonna sonora. I protagonisti Suzushiro Asano, Nazuna Hashimoto e Seri Agawa verrano doppiati rispettivamente da Soma Saito, M.A.O. e Kazuyuki Okitsu. La OST sarà composta da Go Shiina, che ha lavorato anche su Demon Slayer, mentre la sigla d'apertura è affidata a KanoeRana, che ha posto la sua firma sulla prima ending di TONIKAWA: Over The Moon For You.

Queste prime info sono state anche affiancate da una key visual, il cui slogan recita "Chi ha riavviato il tempo quando si è fermato?". Vi lasciamo al commento sull'industria anime 2021 di un animatore di Jujustu Kaisen e My Hero Academia e a una pazza idea, I Soprano e Breaking Bad in versione anime.