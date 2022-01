The Executioner and Her Way of Life: trailer, visual e info per l'anime di Mato Sato

Sul sito ufficiale dell'adattamento anime di The Executioner and Her Way of Life, serie di light novel scritte da Mato Sato e illustrate da Nilitsu, è stato pubblicato un video promozionale, una key visual, e sono state rese note le informazioni sul progetto dello studio J.C. Staff.

Shokei Shoujo no Virgin Road è stato mostrato attraverso un teaser trailer, nel quale viene confermato che la premiere è programmata per la stagione primaverile 2022, e dunque nel periodo che va da aprile e giugno.

Nel video promozionale, sono emersi inoltre i temi musicali che accompagneranno la serie. Mili eseguirà la canzone di apertura intitolata "Paper Bouquet", mentre ChouCho eseguirà il tema di chiusura intitolato "Touka Serenade (Serenade by Lamplight)".

Tra i doppiatori originali, troviamo Hisako Kanemoto e Mao Ichimichi nei panni delle protagoniste Momo e Ashuna. Yoshiki Kawasaki dirigerà l'anime presso lo studio J.C. Staff, mentre Shougo Yasukawa ne supervisionerà la sceneggiatura. Keiko Tamaki è responsabile del character design e della direzione dell'animazione.

The Executioner and Her Way of Life è ambientato in un mondo dove sono presenti i cosiddetti Wanders, delle figure arrivate in Giappone da un altro mondo. Questi viandanti sono i responsabili di gravi disastri, per cui sono le prede degli Esecutori. La storia segue le vicende di Menou e Akari, i quali cominciano un viaggio rivoluzionario in un mondo marcio.



