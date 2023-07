The Fable: arriva l'adattamento, potrebbe essere il nuovo Tokyo Revengers

Se il genere yanki, dedicato alle storie dei gangster, era rimasto silente per molti anni, la nota serie Tokyo Revengers dopo il grande apprezzamento del pubblico è riuscita a far tornare alla ribalta questa tipologia di anime.

Il nuovo adattamento della nota serie di manga polizieschi The Fable, pubbblicata dal 2014 al 2019, potrebbe avere lo stesso destino, cavalcando l'onda del noto genere che ha appassionato gli spettatori.

L'annuncio dell'anime di The Fable è arrivato nel 32° volume del Weekly Young Magazine di Kodansha e ha particolarmente sorpreso i lettori, in quanto il debutto avrà certamente un grande successo visto il periodo fortunato del genere yanki.

The Fable è stato scritto e disegnato da Katsuhisa Minami. La storia segue un uomo di nome Fable, uno dei più letali sicari che la malavita giapponese abbia mai visto. Tutti coloro che lo conoscono lo temono, dai politici corrotti ai boss della yakuza. Purtroppo, la vita violenta di Fable lo raggiunge in modo inaspettato. Quando gli viene ordinato di ritirarsi, il leggendario assassino dovrà adattarsi ad una vita di pace e normalità, ma visto il passato turbolento sarà difficile adattarsi.

Naturalmente, The Fable punta ad un target molto più ampio, descrivendo tematiche molto più importanti che faranno riflettere lo spettatore. Tokyo Revengers è giunto al termine ma è in programma nuovo materiale dedicata a questa serie che è in procinto di crescere ancora di più.