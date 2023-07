The Fable: arriva l'anime per il seinen di Katsuhisa Minami!

Con il 32° numero di Weekly Young Magazine, Kodansha annuncia l'arrivo dell'anime di The Fable! Il manga raggiungerà le nostre librerie per mano di Goen solo ad agosto 2023, ma in patria è già un successo: 20 milioni di copie vendute, vincitore del 41° Premio Kodansha nella categoria Miglior Manga Generale, 2 live-action all'attivo.

Prodotto da Tezuka Production, lo staff che circonda lo studio è di alto livello: Ryosuke Takahashi alla regia, Yuya Takashima, scrittore sci-fi, e Mayumi Morita (Black Jack, Vampire Knight) saranno gli autori della sceneggiatura. Per il character design un tridente di fuoco con Hisama Kinoshita, Saki Hasegawa (Detective Conan, Haikyu!!, Dorohedoro) e Junichi Hayama (Fullmetal Alchemist: Brotherhood, Berserk, Dragon Quest: la grande avventura di Dai).

La serie racconta la storia del serial killer soprannominato il genio dell'omicidio. Trasferitosi assieme al suo boss ad Osaka, per mantenere un basso profilo, i due dovranno vivere una vita pseudo-normale, continuando nel frattempo le loro attività criminose. Parola d'ordine: non dare nell'occhio!

Un manga sicuramente promettente, così come l'anime che, come mood, potrebbe ricordare il live action di Ichi the Killer. E voi conoscevate questa serie o ne eravate completamente all'oscuro? Sicuramente un'uscita da non perdere, sia in fumetteria che in streaming!