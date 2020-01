The Falcon & The Winter Soldier sta per debuttare, la Marvel pubblica un'anteprima

La conclusione della Fase 3 del Marvel Cinematic Universe sta apportando diversi cambi ai metodi di narrazione di alcuni personaggi. Oltre il cinema è stato scelto infatti lo streaming seriale grazie alla piattaforma Disney+. E una delle serie che aprirà il nuovo ciclo sarà The Falcon & The Winter Soldier, che sta per ricevere anche un fumetto.

Proprio il comic della Casa delle Idee sta per fare il suo debutto nelle fumetterie statunitensi. La Marvel Comics ha pubblicato per l'occasione un'anteprima di The Falcon & The Winter Soldier numero 1, il primo di una serie di cinque e che permetterà ai fan di rivedere insieme due ex Capitan America. Il ciclo sarà scritto da Derek Landy mentre Federico Vincentini si occuperà dei disegni, con Dan Mora alle copertine.

Sam e Bucky si ritroveranno ad investigare insieme sul nuovo leader dell'Hydra dal 26 febbraio 2020. La sinossi è la seguente: "Un ufficio di agenti governativi morti. Un nuovo killer dotato. Due ex Capitan America... Quando un tentato assassinio a Bucky Barnes riunisce quest'ultimo con Sam Wilson, i due vecchi amici si ritrovano in una gara per scoprire chi è il leader dell'Hydra prima che un omicidio di massa annunci al mondo il ritorno del gruppo terroristico. Le lancette si muovono..."

In calce potete osservare la prima copertina di The Falcon & The Winter Soldier disegnata da Dan Mora, insieme a sei pagine che aprono il numero 1, raffiguranti proprio il testo della sinossi ufficiale. La serie TV di Falcon and the Winter Soldier debutterà ad agosto.