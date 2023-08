The Faraway Paladin: l'isekai torna con una seconda stagione, ecco il nuovo trailer

In seguito ad una prima stagione, disponibile su Crunchyroll con sottotitoli in italiano, l’isekai The Faraway Paladin, basato sull’omonima serie di light novel scritte da Kanata Yanagino, si prepara a tornare con una seconda stagione, di cui sono state rivelate nuove informazioni sul cast, oltre ad un nuovo video promozionale.

Intitolata The Faraway Paladin: The Lord of Rust Mountain, la seconda stagione della serie è stata presentata da poco, e oltre alla conferma del ritorno delle voci dei personaggi principali, gli studi OLM e Sunrise Beyond, che hanno ereditato la produzione da Children’s Playground Entertainment, hanno pubblicato il trailer che potete vedere in cima alla notizia.

Nel corso della seconda stagione gli spettatori faranno la conoscenza di due nuovi personaggi, Ru e Gelrays, doppiati rispettivamente da Go Shinomiya e Kenichiro Matsuda, e di cui potete vedere il character design, firmati da Tatsuya Arai, nell’immagine promozionale riportata in fondo alla pagina. È arrivata anche la conferma della data di debutto dell’anime, The Faraway Paladin: The Lord of Rust Mountain arriverà sugli schermi il 7 ottobre 2023, e avrà come sigla d’apertura Meika di Nagi Yanagi, mentre Puzzle di Kotoko farà da ending. Non è stata ancora confermata la distribuzione oltreoceano, né se avverrà attraverso Crunchyroll, dove è già disponibile la prima stagione con sottotitoli.

A cambiare nella seconda stagione sarà anche la regia, ora affidata a Akira Iwanaga. Fateci sapere cosa vi aspettate da questa nuova stagione e cosa ve ne pare del trailer lasciando un commento qui sotto. Prima di salutarci, vi lasciamo alla nostra opinione sui primi episodi della prima stagione di The Faraway Paladin, e vi lasciamo ad una recente polemica riguardante i troppi isekai presenti nel settore.