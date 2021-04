The Faraway Paladin: Trailer e poster per l'anime ispirato all'opera di Kanata Yanagino

Abbiamo visto il trailer dell'anime Tesla Note, inoltre nelle scorse ore è stato presentato con un trailer e un primo poster, lo show dedicato alla light novel di Kanata Yanagino intitolata The Faraway Paladin.

Trovate video e immagine in calce alla notizia, conosciamo così i protagonisti delle avventure descritte nell'opera dello scrittore giapponese, in cui sono presenti i disegni di Kususaga Rin. Alla regia dello show sarà presente Yuu Nubita, che lavorerà con lo studio di produzione Children's Playground Entertainment. Inoltre è stato rivelato anche il cast di doppiatori dei protagonisti principali:

Will, Maki Kiwase

Blood, Katsuyuki Konishi

Mary, Yui Horie

Gus, Nobuo Tobita

Menel, Ayumu Murase

Per chi non conosce la trama di The Faraway Paladin, ecco una descrizione condivisa dall'autore: "In una città di morti, ormai dimenticata da tutti e lontana dalle civiltà umane, vive un singolo bambino. Si chiama Will ed è stato cresciuto da tre non morti, il guerriero Blood, l'elegante sacerdotessa mummia Mary e il mago spettrale Gus. I tre vogliono bene al ragazzo e cercano di insegnarli tutto quello che conoscono, ma un giorno Will si chiede, chi sono? Will dovrà quindi scoprire i misteri dei non morti e di questa terra lontana. Imparerà a conoscere la bontà delle divinità benevole e la pazzia di quelle più crudeli. Tutto questo per poter diventare un Paladino".

L'anime farà il suo debutto in Giappone a partire dal prossimo ottobre, nel frattempo ecco un nuovo anime dallo studio di One Punch Man.