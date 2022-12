The Fire Hunter: locandina e data di uscita per l'anime fantasy

Mancano poche settimane all'inizio del nuovo anno e Crunchyroll si sta preparando al prossimo palinsesto, quello della stagione invernale 2023. Tra i vari titoli in arrivo ci sarà l'adattamento anime di The Fire Hunter, di cui ora abbiamo una finestra di uscita ufficiale per la premiere.

Tratto dalle light novel scritte da Rieko Hinata, l'anime di The Fire Hunter debutterà su Crunchyroll nel mese di gennaio 2023. La data di uscita è stata accompagnata da una locandina promozionale in cui possiamo ammirare il primo incontro tra la protagonista Toko e il cane da caccia Kanata. Alle loro spalle, altri personaggi misteriosi si ergono per il mondo fantasy dell'opera. La parte inferiore della visual recita, "Voglio continuare a conoscere questo mondo". In attesa del debutto, ecco gli anime da recuperare su Crunchyroll a dicembre 2022.

A causa di un'arma speciale utilizzata nell'ultima guerra apocalittica dell'umanità, gli esseri umani ora prendono fuoco spontaneamente semplicemente avvicinandosi a piccole fonti di fuoco. L'unica fonte di energia sicura è all'interno dei corpi dei fiammeggianti, creature mistiche che abitano nella foresta. Il compito di dar loro la caccia e assicurare energia alle ultime comunità protette rimaste è affidato ai firecatcher armi di falce che sfidano le foreste.

L'anime di The Fire Hunter è in produzione presso lo studio d'animazione Signal.MD, con Junji Nishimura (Ranma 1/2) alla regia e Mamoru Oshii (Ghost in the Shell) alla scrittura delle sceneggiature. Ecco altri anime in arrivo nel 2023 su Crunchyroll.