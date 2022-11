The First Slam Dunk: l'agilità del numero 7 Miyagi nel nuovo trailer del film

Manca ormai poco al ritorno dello Shohoku col film The First Slam Dunk, atteso dagli appassionati del manga di Takehiko Inoue e del genere spokon. Dopo l’ultimo, breve, trailer dedicato alle schiacciate di Kaede Rukawa, Toei Animation torna con un altro breve video promozionale mostrando l’incredibile agilità di Ryota Miyagi.

L’annuncio a sorpresa di un lungometraggio animato dedicato all’opera che ha avvicinato milioni di lettori al mondo del basket e ha rappresentato un vero e proprio fenomeno negli anni ’90 per il genere spokon, ha immediatamente catturato l’attenzione degli appassionati del settore, aumentata dopo il primo trailer. Lo stile peculiare di Dandelion Animation Studio unito al talento degli artisti di Toei Animation sembrano promettere un grande omaggio alla serie, così come anche il nuovo trailer che potete vedere in fondo alla pagina.

Incentrato sul personaggio di Miyagi, il video mostra la sua velocità e tecnica sul campo, e manifesta ancora una volta la qualità del lavoro svolto da due studi d’animazione. Fateci sapere cosa ne pensate di questo ultimo trailer di The First Slam Dunk nella sezione commenti.

