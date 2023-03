THE FIRST SLAM DUNK, l'appuntamento in Italia si avvicina: ecco le date

Per chi non lo sapesse ancora, THE FIRST SLAM DUNK, il prossimo lungometraggio legato al celebre capolavoro di Takehiko Inoue, arriverà presto nei cinema del Bel Paese grazie ad un'iniziativa di Anime Factory che ne ha annunciato la distribuzione del film sul territorio italiano nel 2023.

Con 8 miliardi di incassi in Giappone, la pellicola si appresta a debuttare in Italia nei prossimi mesi in due date annunciate dal distributore attraverso un comunicato stampa e un primo teaser motion, lo stesso che potete ammirare in cima alla pagina.

Ad ogni modo, Anime Factory nelle scorse ore ha annunciato la data d'uscita del lungometraggio nelle sale dei cinema del Bel Paese. L'anteprima, in lingua originale con sottotitoli, è prevista il prossimo 10 maggio, mentre il film con doppiaggio in italiano subito dopo, ovvero nella settimana dall'11 al 17 maggio. Si tratta di un'occasione speciale per ammirare un capolavoro del genere sportivo e per supportare l'animazione giapponese in Italia.

Prima di salutarvi e a rimandarvi con le vostre opinioni in fondo alla pagina, circa il vostro interesse o meno alla visione del film, cogliamo l'occasione di invitarvi a recuperare il nostro speciale su Slam Dunk rilasciato in occasione del 30° anniversario.