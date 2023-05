The First: Slam Dunk continua la proiezione in Italia, il film arriva in più di 100 sale

Slam Dunk è un celebre manga e anime giapponese che ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo dello sport e dell'intrattenimento. Creato da Takehiko Inoue, Slam Dunk ha fatto il suo debutto nel 1990 e ha catturato l'attenzione di un vasto pubblico di fan appassionati di basket e non solo.

Slam Dunk ha influenzato profondamente il genere dello sport manga e anime, aprendo la strada ad altre serie di successo incentrate sullo sport. Ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti ed è considerato uno dei capisaldi del genere. Anche dopo più di tre decenni dalla sua creazione, Slam Dunk continua ad affascinare i fan con la sua narrazione adrenalinica, i personaggi memorabili e l'energia travolgente delle partite di basket.

Per questo ha fatto furore l'arrivo del film The First: Slam Dunk, una realizzazione in 3DCG supervisionata da Takehiko Inoue stesso. Il film in Giappone ha ottenuto un grande risalto mediatico e lo stesso sta avvenendo in Italia. L'anteprima in lingua originale del 10 maggio è stato un successo e ora, dopo una settimana di proiezione nei cinema nostrani, continua la programmazione con l'arrivo di The First: Slam Dunk in oltre cento cinema italiani. Un'occasione imperdibile per godersi le partite di questo gruppetto di scalmanati cestisti della Shohoku.

La trama di Slam Dunk segue le avventure di Hanamichi Sakuragi, un ragazzo teppista con un talento naturale per il basket. Dopo un iniziale rifiuto nei confronti dello sport, Hanamichi decide di unirsi alla squadra della scuola superiore Shohoku per conquistare il cuore di una ragazza di cui è innamorato. Nel corso della storia, Hanamichi si impegna a migliorare le sue abilità, superando le sfide, forgiando nuove amicizie e affrontando rivali sempre più forti, affinando la coesione con i suoi compagni di squadra: il geniale capitano della squadra, Takenori Akagi, il talentuoso tiratore Kaede Rukawa e il piccolo ma veloce Ryota Miyagi.

Non perdetevi la nostra recensione su The First: Slam Dunk.