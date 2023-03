THE FIRST Slam Dunk, il film arriva in Italia grazie ad Anime Factory

Tra le opere di stampo sportivo e di origine nipponica più importanti in assoluto spicca senza alcun dubbio il capolavoro di Takehiro Inoue, Slam Dunk, che arriverà presto in Italia grazie ad Anime Factory che ne ha annunciato a sorpresa la distribuzione al cinema sul territorio nazionale.

Quello di Inoue sensei è uno dei manga di genere sportivo più famosi al mondo, un vero e proprio capolavoro che ha fatto scuola a numerose opere dello stesso stampo. Anime Factory, etichetta di Plaion Pictures legata all’animazione giapponese, ha colto l’occasione per annunciare l’arrivo nel Bel Paese del nuovissimo film, già un successo in patria, direttamente al cinema in data ancora da destinarsi.

La sinossi del film recita quanto segue: “Da sempre, Ryota Miyagi e il basket sono una cosa sola. A trasmettergli l’amore per questo sport è stato il fratello maggiore Sota, morto in un incidente in Mars quando Ryota era piccolo. Ryota è il playmaker della Shohoku, squadra che si è guadagnata un posto al torneo nazionale come rappresentante della prefettura di Kanagawa nonostante sia un liceo sconosciuto. Ryota è pronto, assieme ai suoi compagni di sempre ad affrontare e “l’imbattibile” di Sannoh, il team campione del torneo nazionale.”

E voi, invece, vi aspettavate l‘annuncio di THE FIRST Slam Dunk da parte di Anime Factory? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.