The First: Slam Dunk, il film fa faville in Giappone nei cinema, ecco risultati e incassi

In Giappone ci sono alcuni spokon che hanno fatto la storia. Nella grande quantità di manga prodotti infatti ce ne sono alcuni che spiccano più di altri, come il grande capolavoro di Takehiko Inoue, Slam Dunk. Annunciato negli ultimi anni, la serie è tornata con un film dedicato che di recente è stato proiettato nei cinema giapponesi.

L'esordio di The First: Slam Dunk è avvenuto appena tre giorni fa in territorio nipponico, sabato 3 dicembre, e senza contare ancora contare le proiezioni nei Dolby Cinema che partiranno invece il 10 dicembre. Nonostante ciò, ha già avuto un successo strepitoso.

The First Slam Dunk ha aperto il suo primo weekend di proiezione al primo posto al botteghino, con ben 847.000 biglietti staccati e un incasso pari a 1.295.808.780 yen, ovvero circa 9 milioni di euro. Un risultato davvero ottimo per soli due giorni di proiezione. Di sicuro la fame di giocatori dello Shohoku e il coinvolgimento di Takehiko Inoue hanno giocato un importante ruolo nell'attirare nuovi spettatori al cinema.

L'effetto ovviamente si è sentito anche con i prodotti correlati, dato che il suggerimento di leggere Slam Dunk da parte dei giapponesi si è trasformato in una corsa all'acquisto dei volumi, che nell'ultima settimana sono tornati in classifica tra i più venduti.