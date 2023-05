The First Slam Dunk: il film di Inoue entra nella top 10 degli anime con più incassi

Nel corso degli ultimi anni l’animazione giapponese ha raggiunto un livello di popolarità ineguagliabile, e sono state diverse le pellicole capaci di superare i risultati raggiunti in passato da altri film molto validi e ad inserirsi nella top 10 delle produzioni con più incassi della storia, e ora anche The First Slam Dunk ne fa parte.

Nato da un’idea dell’autore originale Takehiko Inoue, che ricopre anche il ruolo di regista per lo studio Toei Animation, il film riporta sul campo i cinque protagonisti della Shohoku, approfondendo molto il personaggio di Ryota Miyagi. Il coinvolgimento tipico delle opere di Inoue, unito allo stile originalissimo e curato dallo studio d’animazione hanno fatto sì che The First Slam Dunk diventasse sin da subito un grande successo.

Stando ai dati condivisi di recente, dopo 156 giorni dalla sua uscita nelle sale giapponesi la pellicola ha incassato la straordinaria cifra di 13.88 miliardi di yen, circa 93 milioni di euro al cambio attuale, divenendo di conseguenza il sedicesimo film con più incassi della storia del cinema giapponese, e il decimo film d’animazione subito sopra al recente Jujutsu Kaisen 0 e prima di Weathering With You di Makoto Shinkai.

Numeri e traguardi importanti, utili a comprendere anche la popolarità raggiunta dall’opera principale di Takehiko Inoue, che tra tutti i suoi impegni porta avanti anche Real, e destinati ad aumentare vista la distribuzione del film anche al di fuori del Giappone. In conclusione, vi lasciamo scoprire i doppiatori italiani di The First Slam Dunk, e al riassunto di tutta la storia raccontata nel manga.