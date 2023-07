The First Slam Dunk: il film supera ogni incasso, è il più alto in Giappone

The First: Slam Dunk è il primo film d'animazione del noto franchise Slam Dunk, tratto dall'omonimo manga di Takehiko Inoue, ed ha ricevuto un successo clamoroso sin dal suo primo debutto nelle sale cinematografiche giapponesi.

The First: Slam Dunk è arrivato in Italia a maggio di quest'anno in più di 100 sale cinematografiche differenti grazie ad Anime Factory. Per chi ha già avuto la possibilità di guardare il lungometraggio, o per chi intende farsi un'idea, è disponibile la recensione di The First: Slam Dunk.

Il film ha incassato molto più di quanto previsto guadagnando 14,84 miliardi di yen, che corrispondono a circa 94 milioni di euro, a partire dal 17 luglio, 227 giorni dopo l'uscita del film in Giappone.

Il lungometraggio è ora il 14° film che ha guadagnato di più in Giappone, superando anche opere come Suzume e Weathering With You di Makoto Shinkai, rispettivamente al 15° e 16° posto ed è anche l'ottavo film anime che ha guadagnato di più in Giappone.

Non solo guadagni, ma anche grandiosi premi sono stati riservati a quest'opera, vincendo il premio Animazione dell'anno alla 46ª edizione dei Japan Academy Film Prize e il 42° premio annuale Fujimoto dell'Eiga Engeki Bunka Kyōkai (Associazione per la cultura cinematografica).



La storia ruota attorno al velocista e playmaker della squadra di basket Shohoku, Ryota Miyagi. Gioca sempre con cervello e velocità fulminea, girando intorno agli avversari e fingendo compostezza, ispirato dal suo defunto fratello maggiore. Al secondo anno di liceo, Ryota gioca con la squadra di basket della Shohoku High School insieme a Sakuragi, Rukawa, Akagi e Mitsui e partecipa al campionato nazionale interscolastico, sul punto di sfidare i campioni in carica, la Sannoh Kogyo High School.